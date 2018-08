Armas, pendrives e até violões são encontrados em presídio de Tefé

Tefé (AM) - Armas brancas, drogas e até violões foram encontrados em celas durante uma revista na última terça-feira (28), na Unidade Prisional de Tefé (UPT), localizada no município de Tefé, distante 643 quilômetros de Manaus. Os objetos são de porte irregular, isto é, não poderiam, de maneira alguma, estar na unidade prisional.

A revista começou logo pela manhã, e foi conduzida por policiais militares do 3° Batalhão de Polícia Militar do Amazonas (BPM), intitulado "Batalhão Solimões", com sede no município. 25 policiais fizeram parte da ação, e todas as celas e ambientes foram revistadas, bem como todos os presos internos.

Leia também: Agricultor matou vizinho com tiro na cabeça e enterrou corpo, diz PC

Entre as ferramentas, a Polícia Militar apreendeu 19 estoques (armas brancas pontiagudas fabricadas com pedaços de metal), 8 facas, uma serra tico-tico, uma chave de fenda e duas espátulas de pedreiro. Já nos materiais eletrônicos, foram encontrados 11 celulares, 8 baterias de celulares, uma caixa de som, seis pendrives, três videogames Playstation, seis controles de videogame, um fone de ouvido e 17 carregadores de celular.

Além de todos esses materiais, ainda foram apreendidos dois alicates de unha, dois cartões de memória, um fone de ouvido, uma máquina de cortar cabelo, quatro capas de telefone celular, R$ 34,25 em dinheiro, uma "teresa", isto é, uma corda feita com lençóis que pode ser utilizada em fugas, e até mesmo dois violões.

Dois violões foram encontrados durante a revista | Foto: Divulgação

De acordo com o tenente-coronel Honda, comandante do 3° BPM, a última revista feita na UPT foi realizada em junho de 2018. "Ações como essa serão realizadas rotineiramente, e essa foi acompanhada pelo próprio diretor da unidade". Todos os materiais apreendidos foram apresentados na 5ª Delegacia Regional da Polícia Civil, para os procedimentos legais.



Leia mais

Ossada é encontrada próximo à reserva florestal na Zona Norte

Polícia apreende dupla com moto e celulares roubados no Santo Antônio