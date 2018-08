Homem vestido de mulher é encontrado morto em igarapé no São Jorge

Manaus - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado às margens do igarapé do Franco, no bairro São Jorge, Zona Centro-Oeste de Manaus, na manhã desta quinta-feira (29). O homem estava trajando roupas femininas.

O rapaz foi encontrado por um catador de latinhas que, devido ao mau cheiro exalado pelo corpo em avançado estado de decomposição, acionou uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar da Amazônia (Cbmam).

Com uma lancha, os bombeiros conseguiram localizar o corpo e arrastá-lo para a margem do igarapé, em frente ao prédio do 21° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Um estudante de 17 anos, que mora próximo ao local de encontro do cadáver, afirmou a área no entorno do igarapé é considerada perigosa. "Aqui é muito perigoso, sempre tem gente vendendo drogas e homens vestidos de mulher, se prostituindo", afirmou.

Ainda segundo o morador, o corpo estava sendo procurado desde a manhã de quarta-feira (28). "Ontem os policiais procuraram pelo corpo de uma mulher, mas não conseguiram encontrar, hoje o mau cheiro piorou e chamamos o Corpo de Bombeiros", disse.

Um outro morador, que não quis se identificar, pontuou que o rio corre da direção do bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus, rumo ao Centro, na Zona Sul, portanto, o corpo pode ter sido jogado em outro bairro e arrastado pela correnteza. “Já vimos isso acontecer outras vezes, o corpo é jogado em outro bairro e a correnteza arrasta para cá”, contou.

O corpo deve ser removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Ossada é encontrada próximo à reserva florestal na Zona Norte

5 PMs são denunciados pela morte de menino de 10 anos