Homem é morto e outro ferido após troca de tiros com polícia em Manaus

Manaus - O autônomo Rodrigo Coutinho de Sá, de 18 anos, morreu, na noite dessa quarta-feira (29) no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Dr. Platão Araújo, suspeito de praticar roubo acompanhado de um comparsa, identificado pela polícia como Rodrigo Ferreira da Silva, de 22 anos. A ocorrência foi registrada após troca de tiros com a Polícia, na avenida Buriti, bairro Distrito Industrial, Zona Sul de Manaus.

De acordo com o tenente Aldivan Rodrigues, da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam), os policiais dirigiram-se ao local, após uma denúncia anônima em que apontava que dois homens, em uma motocicleta, cor roxa, estavam praticando arrastões na avenida Ministro João Gonçalves de Souza, próximo ao "Calçadão da Suframa".

Diante do fato, os policiais militares identificaram os suspeitos e, durante tentativa de abordagem, a dupla empreendeu fuga, efetuando disparos de arma de fogo contra a viatura policial.

A dupla foi alcançada na rua do Areal, bairro Mauazinho, Zona Leste da capital. Na ocasião, eles ainda atropelaram a estudante Natália Ferreira da Silva, de 18 anos, que foi conduzida para o hospital com ferimentos na cabeça e perna.

Na ação policial, Rodrigo Coutinho foi atingido com um tiro no peito e outro em um dos punho da mão. Ele ainda teve o tornozelo e pé quebrado ao cair da moto. Já Rodrigo Ferreira foi alvejado com um tiro na cabeça, quando tentava fugir por um igarapé.

A dupla foi colocada em uma viatura da Rocam e levada ao HPS Dr. Platão Araújo. Coutinho morreu minutos depois de dar entrada na unidade hospitalar. Por conta do ferimento na cabeça, Ferreira foi transferido ao Pronto-Socorro (PS) Dr. João Lúcio Machado, na Zona Leste da capital.

No Instituto Médico Legal (IML), a reportagem falou com a mãe de Rodrigo Coutinho, que morreu durante a ação. A vendedora autônoma Josinete de Sá Coutinho, de 32 anos. Segundo ela, a notícia que o filho estava baleado foi informada por um vizinho.

"Eu estava trabalhando. Quando cheguei ao local, meu filho não estava mais. Testemunhas disseram que um dos policiais militares atirou no meu filho, que já estava no chão com o tornozelo e pé quebrado. Me contaram que meu filho não estava armado. Foi 'pura maldade' o que fizeram. No hospital, um policial me destratou e chamou meu filho de vagabundo. Por mais que estivesse errado, esses policiais não tinham o direito de tirar a vida de ninguém, principalmente quando alguém não estiver em posse de arma de fogo", disse Josinete de Sá.

A mãe ressaltou que os pertences do filho, como cordões, aliança e roupas não foram devolvidos. Rodrigo Coutinho deu entrada no hospital apenas de cueca. Ele deixou uma filha de três anos.

A reportagem tentou falar com os familiares de Rodrigo Ferreira no PS Dr. João Lúcio para saber o estado de saúde dele, mas não obteve êxito. A assessoria da Polícia Militar ainda não se manifestou sobre a ocorrência.

O corpo de Rodrigo Coutinho, ainda, permanecia no IML na manhã desta quinta-feira (30). O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

