Homem é surpreendido por criminosos e executado ao sair de hospital

Fortaleza – Após sair de uma unidade hospitalar, um jovem de 18 anos foi assassinado a tiros, na manhã de quarta-feira (29), na rua Meton de Alencar, no Centro de Fortaleza.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública do Ceará, o crime ocorreu por volta das 17h10. O jovem estava internado desde a manhã no Instituto Doutor José Frota (IJF) e, ao sair da unidade de saúde foi surpreendido por criminosos, que realizaram vários disparos de arma de fogo.

O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Os criminosos fugiram e não foram localizados. O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investiga o crime.

