No aniversário do PCC, Compensa é palco de mais uma chacina

Manaus - O bairro Compensa, na Zona Oeste de Manaus, voltou a ser cenário da guerra entre facções criminosas , que atuam no Amazonas e brigam pelo domínio no tráfico, quando, na tarde desta sexta-feira (31), por volta das 13h30, três pessoas foram mortas e outras três ficaram feridas após criminosos armados invadirem o campo de futebol "Estrela". Curiosidade ou não, o fato acontece no dia do aniversário de 25 anos do Primeiro Comando da Capital (PCC), comemorado neste dia 31 de agosto de 2018.



É importante lembrar que em oito meses esta é a segunda chacina em um campo de futebol do bairro com as mesmas características. Em 12 de dezembro de 2017, criminosos armados com fuzis executaram seis pessoas e deixaram outras nove feridas no Centro Social Urbano (CSU), onde ocorria um treino de jogadores do time T5 Jamaica Compensa e Compensão. Até hoje, apenas o mandante do crime, Andrei de Souza Guabiraba, de 36 anos, conhecido como "Buiu", foi preso pela polícia. Os outros participantes seguem foragidos.

Células do crime

O PCC, que é rival da Família do Norte (FDN) - facção que fixou suas principais bases na Compensa, foi fundado em 31 de agosto de 1993. No dia do aniversário, é comum traficantes executarem vinganças contra autoridades policiais e membros de organizações criminosas.

Conforme matéria divulgada pelo UOL, em 27 de julho de 2017, O PCC montou células (grupos) de inteligência para matar agentes penitenciários federais. Na época, um agente da Polícia Federal, que não teve o nome divulgado, informou à reportagem que "Para obter as informações e alcançar seus objetos, a facção também conta com uma rede de infiltrados no sistema estatal".

No entendimento do agente, os criminosos geralmente evitam falar ao celular, para não serem rastreados. O Ministério Público Federal também se pronunciou informando que "para cada assassinado, é criada uma célula específica para executar o plano".

Já no dia 22 de agosto do mesmo ano, outra reportagem publicado pelo site denunciava que a facção planejava matar um juiz federal, um procurador da república, um delegado federal e pelo menos quatro agentes penitenciários.

Entre setembro de 2016 e maio de 2017, a facção já havia executado três agentes penitenciários federais, conforme apontam investigações da Polícia Federal.

No fim de agosto do ano passado, um juiz de Campo Grande solicitou reforço de segurança durante audiência de envolvidos na morte de um rapaz a mando do PCC. A solicitação do magistrado ocorreu após ele ter conhecimento de que a audiência ocorreria próxima à data de aniversário da facção, ocasião em que os membros costumam "festejar com ordens de execuções e crimes de grande repercussão como, por exemplo, fugas", alerta a PF.

Campo Estrela

Em 2016, durante uma guerra entre o traficante Luciano da Silva Barbosa, filho do narcotraficante José Roberto Fernandes Barbosa, o “Zé Roberto da Compensa”, que foi transferido neste ano para o presídio federal de Mossoró (RN), e o criminoso Frank Teixeira da Silva, outras três pessoas morreram nas proximidades do campo do Estrela.

Em um inquérito policial remetido pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS) à 2ª Vara do Tribunal Júri, no último dia 17 de agosto deste ano, duas testemunhas confidenciais relataram com riquezas de detalhes que Frank foi assassinado com 18 tiros, no dia 3 de junho de 2016, por comprar entorpecentes com outro fornecedor de drogas e não pagar a famosa “caixinha” (parte do lucro da venda de drogas) para a facção criminosa Família do Norte (FDN).

Uma testemunha afirmou, em depoimento, que Frank também comprava materiais ilícitos com narcotraficantes do Primeiro Comando da Capital (PCC). A vítima também era dona do time de futebol “Castelão”, por isso despertava a ira de Luciano Barbosa na área, que é um dos proprietários do clube amador "T5 Jamaica Compensa". Além de Frank, durante a guerra do tráfico na região, morreram Silas Moisés Januário de Souza e Cristiano de Oliveira Frota.

Investigação

Após o atentado da tarde de hoje, a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM) divulgou que equipes da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (SEAOP) realizam operação nas ruas da cidade para tentar localizar os envolvidos no atentado.

