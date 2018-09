Após mortes na Compensa, moradores relatam medo e insegurança

Três pessoas foram mortas e outras três ficaram feridas no campo do estrela | Foto: Marcely Gomes

Manaus - Após oito meses da chacina que chocou os moradores que residem do bairro Compensa e vitimou seis pessoas, e com a nova onda de mortes que aterrorizou vizinhos do campo de futebol "Estrela", na tarde desta sexta-feira (31), onde três pessoas foram mortas e outras três ficaram feridas, o medo só aumenta entre os moradores do bairro da Zona Oeste de Manaus.

De acordo com uma moradora das proximidades do campo, que preferiu não se identificar por medo de represália, há falta de policiamento no local. Os policiais, segundo ela, só aparecem quando há crimes de grande repercussão, como o desta sexta.

"A polícia não está aparece por aqui. Eu moro aqui, mas só venho buscar as coisas e vou dormir na casa da minha mãe, com medo de toda essa insegurança que existe no bairro", explicou.

Ainda conforme a moradora, as vítimas desta sexta eram quem "protegiam" a área, fazendo o "trabalho" da polícia. "Os meninos morreram. Agora a insegurança fica ainda maior. "Eles faziam o que faziam, mas eram eles que protegiam a gente. Quando havia algum roubo, a gente sabia o que ia acontecer com os caras [ladrões], agora não vai ter mais ninguém", finalizou.

Em menos de oito meses, campos de futebol foram banhados por sangue | Foto: Marcely Gomes

Campo Estrela

No ano de 2016, durante uma guerra entre o traficante Luciano da Silva Barbosa, filho do narcotraficante José Roberto Fernandes Barbosa, o “Zé Roberto da Compensa”, que foi transferido neste ano para o presídio federal de Mossoró (RN), e o criminoso Frank Teixeira da Silva, outras três pessoas morreram nas proximidades do campo do Estrela.

Em um inquérito policial remetido pela Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestros (DEHS) à 2ª Vara do Tribunal Júri, no último dia 17 de agosto deste ano, duas testemunhas confidenciais relataram com riquezas de detalhes que Frank foi assassinado com 18 tiros, no dia 3 de junho de 2016, por comprar entorpecentes com outro fornecedor de drogas e não pagar a famosa “caixinha” (parte do lucro da venda de drogas) para a facção criminosa Família do Norte (FDN).

Uma testemunha afirmou, em depoimento, que Frank também comprava materiais ilícitos com narcotraficantes do Primeiro Comando da Capital (PCC).

A vítima também era dona do time de futebol “Castelão”, por isso despertava a ira de Luciano Barbosa na área, que é um dos proprietários do clube amador "T5 Jamaica Compensa". Além de Frank, durante a guerra do tráfico na região, morreram Silas Moisés Januário de Souza e Cristiano de Oliveira Frota.

Seis pessoas morreram no CDC da Compensa | Foto: Marcely Gomes

CDC da Compensa

Na noite do dia 12 de dezembro do ano passado, a chacina que vitimou seis pessoas e deixou nove feridas, chocou os moradores da Compensa. Uma partida de futebol entre os times Compensão e T5 Jamaica foi marcada pelo banho de sangue após criminosos dispararem tiros de fuzis. A briga dentro de uma facção criminosa, que atua no Estado, foi o motivo de tantas mortes e até hoje deixa moradores assustados.

Um vendedor de bombons que trabalha nas proximidades do Centro Desportivo da Compensa (CDC), conversou o Em Tempo, na noite desta sexta. Ele preferiu não se identificar, mas esclareceu que desde o dia 12 de dezembro de 2017 todos vivem com medo no local.

"O pessoal ainda vem jogar bola aqui, mas com muito medo de acontecer tudo de novo. Todos ficam receosos, desconfiados. As vendas caíram, e até mesmo a gente trabalha com medo porque não se sabe quem é bandido e quem não é", disse o comerciante.

Feridos foram levados para o Serviço de Pronto Atendimento Joventina Dias | Foto: Márcio Melo

Policiamento

A segurança da região em que está situado o bairro Compensa é de competência da 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

A reportagem procurou a assessoria da Polícia Militar do Amazonas para buscar esclarecimentos sobre o policiamento na área após as declarações de moradores sobre insegurança no bairro Compensa, porém a equipe ainda não se manifestou. O espaço está aberto para a corporação divulgar o posicionamento.

