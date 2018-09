Polícia fecha o cerco e captura 8 membros de facção no Educandos

Grupo foi capturado após investigação policial nesta sexta | Foto: Raphael Tavares

Manaus - Seis integrantes de uma facção criminosa, que atua no Amazonas, foram presos após operação policial realizada na tarde desta sexta-feira (31), no beco da Bomba, Educandos, na Zona Sul de Manaus. Com o grupo foram apreendidos drogas, dinheiro, armas, munições, colete balístico e balança de precisão. Na ocasião, dois menores de idades apreendidos,

De acordo com o secretário de segurança pública do Estado, coronel Anésio Paiva, quando a polícia chegou ao local, o grupo estava contabilizando o apanhado da semana, e um dos integrantes, baleado na barriga, é suspeito de participar da chacina desta sexta, no bairro Compensa, Zona Oeste."Nós estamos empenhados em deixar a população segura. Há policiamento em todas as zonas de Manaus. Estamos com operação montada na Zona Leste de Manaus", explicou.

O delegado-geral da Polícia Civil do Amazonas, Mariolino Brito, disse que as equipes de investigações da instituição estão trabalhando onde crimes têm acontecido pela cidade."Essas prisões demonstram a eficiência das polícias civil e militar no combater ao crime organizado em Manaus. Estamos aqui para proteger tudo e todos", falou.

Com o grupo, foram aprendidas substâncias entorpecentes como skunk (maconha), cocaína e droga sintética (produzidas artificialmente).

O delegado titular do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), Juan Valério, disse que o bando atuava na área do Educandos há muito tempo."Eles tinham alto poder de fogo, além de terem um alto nível de organização dentro do grupo. Nós montamos o cerco tanto via terrestre como fluvial, já que alguns deles tentaram fugir pela água", completou.

Entre os presos estão quatro homens, com idades de 18, 20, 26 e 35 anos, e duas mulheres, de 20 e 40 anos. Dois adolescentes de 16 e 17 anos foram apreendidos.

