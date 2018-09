Polícia devolve 43 motos roubadas em Manaus e encontradas no Pará

Manaus - A Polícia Civil do Amazonas irá fazer, na manhã desta quarta-feira (18), a devolução, aos respectivos donos, de 43 motocicletas roubadas ou furtadas em Manaus. Os veículos serão entregues no Porto Privatizado de Manaus, no Centro, Zona Sul da capital.

As motocicletas foram recuperadas durante uma operação deflagrada em agosto deste ano pela equipe da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (Derfv).

Os trabalhos foram realizados em conjunto com as Polícias Civil e Militar do estado do Pará. De acordo com o titular da Derfv, Rafael Allemand, ao longo da ação foram recuperados 74 veículos, roubados ou furtados no Amazonas.

Desses, 40 foram encontrados em Juruti (PA) e três em Parintins. Os veículos foram transportados para Manaus na balsa da Delegacia Fluvial (Deflu) e chegaram na manhã deste sábado (1º).

Conforme a polícia, vinte motocicletas e 10 carros ficaram em Juruti, aguardando os procedimentos legais para serem liberados pela Polícia Civil do Pará.

