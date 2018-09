Jovem é morto a tiros em frente de boate no Centro de Manaus

Manaus - A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) abriu inquérito policial para investigar as circunstâncias e autoria do assassinato de um jovem 20 anos, ocorrida na noite da última sexta-feira (31). O crime aconteceu por volta das 23h, em frente a uma boate, na rua Barroso, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

Segundo informações repassadas pela polícia, o jovem estava em frente à "Boate Cabaret", após chegar ao local acompanhado de quatro homens, em um táxi modelo Palio.

Minutos depois, dois homens, ainda não identificados, chegaram ao local em um outro carro. Após descer do veículo, um dos suspeitos segurou o rapaz, enquanto o outro efetuou os disparos.

Após o crime, os suspeitos fugiram levando o celular e joias da vítima. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o jovem morreu a caminho do Pronto-Socorro (PS) João Lúcio, na Zona Leste da cidade.

Ao Em Tempo, a polícia relatou duas versões para o crime informada por frequentadores da boate. A primeira versão aponta que a vítima teria recebido imagens de uma mulher nua, e teria ido à boate para se encontrar com ela. A mulher seria companheira de um traficante de drogas.

A outra versão repassada é de que o crime teria sido motivado por acerto de contas. A vítima, segundo informações repassadas à polícia, traficava drogas na boate chefiada pelo primo dele, um traficante identificado apenas como "Jhony".

As duas versões para o crime estão sendo investigadas pela DEHS, que trabalha com um suposto envolvimento da vítima com o tráfico de drogas ou com uma emboscada para um crime passional.

Na manhã deste sábado (1º), os familiares aguardavam a liberação do corpo no Instituto Médico Legal (IML), mas não quiseram dar detalhes do crime por medo de represálias.

