Mais de 300 quelônios são apreendidos em Tabatinga

Tabatinga – Mais de 300 quelônios foram apreendidos na última semana em Tabatinga (a 1.111 quilômetros de Manaus). Durante operação do 8º Batalhão de Polícia Militar, juntamente com a Fundação Nacional do Índio (Funai), por volta das 3h, a equipe da PM avistou quatro homens na margem da praia puxando uma canoa.

Ao perceber a presença da polícia, os suspeitos abandonaram o barco, e conseguiram fugir por uma área de mata. Na canoa, os policiais encontraram 389 tracajás, sendo seis mortos, e oito tartarugas.

Os quelônios capturados foram soltos no Rio Itaquaí. O caso foi registrado pelo Comando de Policiamento do Interior (CPI).

