Com cabeça a prêmio, ‘Bruno Fiel’ é preso pela Rocam em Manaus

Manaus – Policiais Militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam) prenderam, na manhã deste sábado (1°), o foragido do Centro de Detenção Provisório Masculino 2 (CDPM 2) Bruno Souza Carvalho, o “Bruno Fiel”.

A Secretária de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) chegou oferecer dinheiro para quem soubesse o paradeiro de Bruno Fiel e outros foragidos do CDMP 2.

Bruno é pistoleiro da facção criminosa Comando Vermelho (CV), liderada por Gelson Carnaúba, o “Mano G”. Ele também liderava o tráfico na área do Bairro da União, na Zona Centro-Sul de Manaus.

Da lista, que a SSP-AM ofereceu recompensa, só falta cinco | Foto: Divulgação

No dia 4 de junho de 2017, ele foi preso no Rio de Janeiro, no morro Pavão Pavãozinho. Após ser transferido para Manaus, Bruno Fiel fugiu com outros 34 detentos do CDMP 2, no dia 12 de maio deste ano.

Segundo informações da Polícia, na época em que foi preso, Bruno atuava no tráfico de armas do morro, como facilitador das entregas de armas e drogas que deveriam chegar até a região Centro-Oeste do Brasil.

Organograma da facção criminosa | Foto: Divulgação

Os fugitivos são apontados como integrantes do grupo que trocou a facção criminosa Família do Norte (FDN) para participar do Comando Vermelho.



Outros presos

Junto com Bruno, mais três homens foram presos, entre eles o também fugitivo do CDPM 2 Anderson Gustavo Ferreira, o “Godofredo”.

A polícia também apreendeu com eles quatro armas de calibre não informado e um carro. O veículo supostamente teria sido usado na execução ocorrida no Campo do Estrela, no bairro Compensa, na tarde desta sexta-feira (31).

