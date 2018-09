Jovem é morto com facada no coração em baile funk no Cidade de Deus

A mãe do adolescente desconhece a motivação para o crime | Foto: Josemar Antunes

Manaus - O estudante Hueden Willians Santos Soares, de 17 anos, foi morto com uma facada no coração, no início da manhã deste sábado (1°), enquanto se divertia em um baile funk na comunidade Alfredo Nascimento, situada no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte de Manaus.

A mãe do adolescente, Ester Oliveira, de 38 anos, disse que o filho estava em um baile funk, com a namorada e amigos, quando foi surpreendido por um homem desconhecido, que desferiu a faca. Ela não soube informar a motivação do crime.

Policiais militares da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) atenderam a ocorrência e encontraram o jovem agonizando no chão. A namorada e os amigos não foram localizados pela polícia.

Os PMs informaram que o jovem havia sido apreendido três vezes por envolvimento com o tráfico de drogas. O crime teria relação com suposta dívida dele com entorpecentes na área.

A vitima foi socorrida por uma Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Urgência de Urgência (Samu) e levado ao Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, Zona Leste, onde morreu.

A família informou que o adolescente estava no 6° ano do ensino fundamental em uma escola da rede pública estadual, no bairro Cidade de Deus.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do cadáver, que passará por exames de necropsia. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

