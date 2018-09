'Bruno Fiel' e 'Sandrinho' planejaram ataque na Compensa, diz polícia

Todos os presos, incluindo Bruno, foram apresentados no 19º DIP | Foto: Divulgação/Rocam

Manaus - “Guerra. CV e FDN estão em guerra!”, assim classificou o 1º tenente da Rocam Aldivan Rodrigues sobre o atual cenário da disputa do tráfico de drogas entre duas facções criminosas em Manaus. A declaração foi dada, na tarde deste sábado (1º), na sede do 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Zona Oeste de Manaus, durante a apresentação de Bruno Souza Carvalho, conhecido como "Bruno Fiel", pistoleiro do Comando Vermelho.

Bruno foi preso no conjunto Parque das Laranjeiras , bairro Flores, Zona Centro-Sul, por volta das 14h. Ele era um dos detentos procurados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM) após ter fugido do Centro de Detenção Provisório Masculino 2 (CDPM-2) no dia 12 de maio deste ano.

Campo do Estrela, no bairro Compensa, foi palco da chacina que deixou três mortos e três feridos na sexta (31) | Foto: Marcely Gomes

De acordo com Rodrigues, Bruno era o indivíduo que comandava e coordenava o Comando Vermelho em Manaus. “É responsável por várias mortes, além de chefiar o tráfico de drogas na Zona Centro-Sul de Manaus, como os bairros da União e Parque Dez de Novembro, principalmente nos conjuntos Shangrilá e Eldorado, e com isso dava muito trabalho a polícia. Hoje, com a prisão dele, foi um duro golpe ao CV”, disse.

O tenente confirmou, ainda, que Bruno, juntamente com Alexsando Oliveira dos Santos, de 29 anos, conhecido como "Sandrinho", arquitetaram o ataque que resultou em três homens mortos , outros dois gravemente feridos e uma mulher ferida na mão, no início da tarde de ontem no campo do Estrela, Compensa. “Ele disse que deu apoio logístico junto com o Sandrinho do Vila da Prata, que mandou pessoal dele e forneceu um dos carros, além do armamento”, detalhou.

Leia mais: Com cabeça a premio bruno fiel é preso pela Rocam em Manaus

Toyota Etios sedan, um dos veículos utilizados no ataque ocorrido no bairro Compensa | Foto: Joandres Xavier

O carro, um veículo Toyota Etios sedan, de cor branca, que, segundo a Rocam, está com a placa clonada, foi apreendido no local onde ocorreu a prisão de Bruno. O traficante confessou que o veículo foi utilizado pelos atirados no ataque. Além do carro, a polícia também apreendeu armamento de grosso calibre que foi levado para o 19º DIP.

A prisão de Bruno foi consequência da prisão de Anderson Gustavo Ferreira, o “Godofredo”, que foi pego horas antes, no bairro Nova Esperança, também na Zona Oeste da capital, com arma e droga. "Godofredo também era foragido do CDPM-2, e estava participando de vários homicídios na cidade. Outros seis suspeitos também foram presos, mas não tiveram os nomes divulgados, totalizando sete presos envolvidos no ataque", revelou o tenente.

Feridos no Campo do Estrela foram levados para o SPA Joventina Dias | Foto: Marcio Melo

Ao todo, com as prisões deste sábado, a Rocam recuperou seis armas de fogo, sendo uma pistola calibre 40, de uso restrito da Polícia Militar do Pará, uma pistola calibre 380, dois revólveres 38, um rifle calibre 44 e uma espingarda calibre 12. Sobre a arma do Pará, Bruno disse que conseguiu com um fornecedor que a roubou e trouxe para vender em Manaus.

Bruno e Godofredo foram apresentados no 19º DIP. Após os procedimentos cabíveis, a dupla será encaminhada para o CDPM-2. Sandrinho continua foragido, assim como outros fugitivos de alta periculosidade que escaparam do presídio.

Leia mais:

Jovem é morto com facada no Coração em baile funk no Cidade de Deus

Policia devolve 43 motos roubadas em Manaus e encontradas no Para

Policia fecha o cerco e captura 8 membros de facção no Educandos