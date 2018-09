Homem é encontrado morto em rede com mãos e pés amarrados, em Manaus

Manaus - Um homem foi encontrado morto, com as mãos e os pés amarrados dentro de uma rede, em um igarapé na rua Ypiranga, na comunidade São Lucas, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus. O crime ocorreu por volta das 21h do último sábado (1°).

Segundo informações repassadas pelo tenente Ezequias, da 14ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a ocorrência foi atendida após populares ligarem ao 190 para informar que um carro havia parado no local e ocupantes jogaram o corpo no córrego.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o cadáver do córrego | Foto: Josemar Antunes

Por conta do difícil acesso, o Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate do cadáver. A rua ficou interditada para os procedimentos da polícia.

Conforme informações de um perito criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) , a vítima tinha multiplas lesões causadas por facadas. O homem que aparentava ter entre 35 a 40 anos, segundo a perícia, foi torturado e morto em outro local da cidade.

O homem estava com os mãos e pés amarrados | Foto: Josemar Antunes

Na rede, que estava enrolada ao corpo da vítima, a polícia encontrou cabos de antena parabólica.

O corpo dele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Ainda não há detalhes sobre autoria e motivação do crime. O crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

