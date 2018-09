Entregador morre no Platão Araújo após ser agredido no João Paulo

Manaus - O entregador de mercadorias Railson Ferreira da Silva, de 21 anos, morreu, na madrugada desse domingo (2), no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, após ser vítima de agressão física. O fato aconteceu na rua Alfazema, na comunidade João Paulo, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Segundo Informações do pai da vítima, o pedreiro Francisco Pinheiro da Silva, de 50 anos, o filho recebeu uma ligação para ir encontrar com algumas pessoas. No local, Railson foi agredido até a morte.

Após as agressões, o irmão da vítima de 22 anos foi avisado sobre o fato. Railson foi socorrido pelo irmão em uma moto e levado para a unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

O pai da vítima confirmou que o filho era envolvido com o tráfico de drogas. Em consulta ao Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), a polícia constatou que Railson já tinha sido preso pela Polícia Militar com 84 porções de maconha no dia 19 de janeiro de 2017.

No Instituto Médico (IML), a família informou que o celular da vítima não foi encontrado. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

