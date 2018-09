Homem morre em hospital após ser alvejado em rip-rap no Novo Aleixo

Manaus - Um homem de 35 anos morreu após ser alvejado a tiros, na noite desse sábado (1°), por volta das 22h, em um rip-rap, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Segundo informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima foi socorrida e levada ao Pronto-Socorro (PS) João Lúcio Machado, na Zona Leste. A autoria do crime ainda é desconhecida.

O corpo foi removido por volta das 7h deste domingo (2) para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte da capital.

Outro crime

O entregador de mercadorias Railson Ferreira da Silva, de 21 anos, morreu, na madrugada desse domingo (2), no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, após ser vítima de agressão física. O fato aconteceu na rua Alfazema, na comunidade João Paulo, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste de Manaus.

Segundo Informações do pai da vítima, o pedreiro Francisco Pinheiro da Silva, de 50 anos, o filho recebeu uma ligação para ir encontrar com algumas pessoas. No local, Railson foi agredido até a morte.

Após as agressões, o irmão da vítima de 22 anos foi avisado sobre o fato. Railson foi socorrido pelo irmão em uma moto e levado para a unidade hospitalar, mas não resistiu aos ferimentos.

