Outro corpo com mãos e pés amarrados é encontrado em Manaus

Manaus - Um homem, ainda identificado pela polícia, foi encontrado morto na manhã deste domingo (2), em frente à uma casa localizada na rua Carlos Souza com a rua Criciúma, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte da capital amazonense.

A vítima estava amordaçada e com as mãos e pés amarrados com cabos de antena parabólica. Este é segundo corpo achado com as mesmas características nas últimas 10h. O primeiro caso ocorreu no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

Segundo informações de populares, o corpo possivelmente foi deixado no local durante a madrugada. A vítima estava caída próximo a um pé de bananeira.

O corpo estava amordaçado e com as mãos e pés amarrados | Foto: Josemar Antunes

A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) informou que a vitima foi agredida até a morte e apresentava rigidez com mais de 12 horas.

A vítima tinha várias tatuagens pelo corpo. Uma delas estava inscrito: "livrai-me de todo mal" e "menor". Ele aparentava ter entre 30 a 35 anos.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

