Dos seis foragidos com 'cabeças a prêmio', dois já foram recapturados

Manaus – Dois dos seis foragidos que estavam com as cabeças a prêmio já foram recapturados pela polícia´do Amazonas. Kaio Wuellington Cardoso dos Santos, de 25 anos, o "Mano Kaio", Johnson Alves Barbosa, 30, conhecido como "Playboy", Alexsandro Oliveira dos Santos, 29, o "Sandrinho" e Adalberto Salomão Guedes da Silva, 28, o "Salomão", continuam procurados pela polícia.

Os dois recapturados são: Alexandre Alves da Silva, 23, o "Cagão", preso em Teresina, no Piauí, e Bruno Souza Carvalho, conhecido como "Bruno Fiel", preso no conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Juntos, os homicidas somam quase 100 processos por homicídios. Alguns deles (Kaio, Alexsandro, Alexandre, Johnson e Adalberto) estão foragidos desde maio deste ano, após uma fuga em massa ocorrida no Centro de Detenção Provisório Masculino 2 (CDPM-2).

Na ocasião, 35 presos cavaram um túnel e fugiram da unidade prisional. Segundo a SSP, a fuga foi determinante para o aumento de crimes na capital nos últimos meses.

Todos respondem processos variados, como tráfico de drogas, roubos, organização criminosa e homicídios. "Mano Kaio" responde a 13 processos por homicídio, tráfico de drogas, associação criminosa, roubo e roubo majorado (com uso de arma de fogo).

Já Jonhson Alves tem 22 processos por crimes como porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e homicídio.

Alexandre Alves da Silva foi recapturado no dia 2 de agosto de 2018, em Teresina, no Piauí. Do nordeste, o pistoleiro comandava mortes no Amazonas. “Sabemos que já é uma prática comum de foragidos comandar equipes de matadores a distância. Eles usam redes sociais ou a internet, são os chamados ‘teleguiados’”, destacou Juan Valério, delegado titular do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO).



Bruno foi recapturado no dia 1° de setembro, junto com mais outros seis integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV). Ele foi preso no conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, Zona Centro-Sul, por volta das 14h.

De acordo com o 1º tenente da Rocam Aldivan Rodrigues, Bruno e Sandrinho arquitetaram o ataque que resultou em três homens mortos , outros dois gravemente feridos e uma mulher ferida na mão, no início da tarde da última sexta-feira (31), no campo do Estrela, bairro Compensa, Zona Oeste da capital. “Ele disse que deu apoio logístico junto com o Sandrinho do Vila da Prata, que mandou pessoal dele e forneceu um dos carros, além do armamento”, explicou o tenente.



