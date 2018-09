Falso PM é preso com arma de brinquedo no bairro da União

Homem tentou usar documento falsificado ao ser abordado por policiais | Foto: Divulgação

Manaus - Na noite deste sábado (1°), um homem foi preso usando documentos falsos e se passando por policial militar no bairro da União, na Zona Centro-Sul de Manaus. Marcos Antônio Mota dos Reis, de 34 anos, estava trabalhando como segurança em uma lanchonete na Rua Nazaré.

A prisão foi feita por policiais da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop). Durante a abordagem policial, ele se identificou como PM, mas os agentes descobriram que se tratava de um documento falsificado, de uso exclusivo da Polícia.

Leia também: Falso PM é preso com arma e fardamento na Zona Sul de Manaus

Com o falso policial, foram apreendidos um simulacro de arma de fogo, munição de fuzil 762, a identidade falsificada e um veículo modelo Gol, de cor vermelha e placas NOX 32**. Em consulta ao portal de aplicativos Sinesp Cidadão, da Secretaria Nacional de Segurança Pública, não há registro de roubo ou furto para o veículo.



O homem foi apresentado no 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Flores, também na Zona Centro-Sul.



Operação "Cavalo de Aço"

Na noite de sábado (1), as forças de segurança pública participaram da operação "Cavalo de Aço", percorrendo todas as zonas da capital amazonense, com especial atenção para os bairros de maior incidência de crimes conforme a chamada mancha criminal. O Corpo de Bombeiros notificou quatro bares na Zona Leste da capital amazonense.

*Com informações da assessoria

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Falso PM investigado por roubos de carros é preso com uniformes da polícia

Falso policial é preso após ameaçar e extorquir comerciante no AM