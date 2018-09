Professora quase degolada em Humaitá está na UTI; marido foi preso

Antes de ser socorrida, a vítima enviou diversas fotos por grupo de WhatsApp | Foto: Divulgação

Manaus - A professora de 30 anos que teve a garganta cortada, e por pouco não foi degolada, nesse sábado (1º), em Humaitá (município distante 675 km de Manaus), poderá ter a fala afetada e precisará usar sonda para se alimentar durante o período de recuperação, conforme divulgou a família neste domingo (2).

A informação foi confirmada pelos familiares da vítima ao Em Tempo , na tarde de hoje, após a professora ser transferida em estado grave, no sábado (1º), para o Hospital e Pronto-Socorro João Paulo II, em Porto Velho, Rondônia.

A paciente teve uma leve melhora, mas ainda está sedada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O principal suspeito de cometer o crime, segundo a família e a polícia, é companheiro da vítima, identificado como D. S. F., de 35 anos.

Com exclusividade ao Em Tempo, familiares da professora informaram que o quadro de saúde da professora apresentou melhoras, se comparado ao estado em que ela estava quando foi transferida do Hospital Regional de Humaitá para o João Paulo II. Além do corte profundo na garganta, que chegou a atingir as cordas vocais, foram constatados diversos hematomas no corpo da mulher.

“Eles [médicos] falaram para a gente que ela vai respirar com a ajuda de um aparelho e vai usar sonda por um longo período para poder se alimentar. Nesse momento, ela está sedada. Como o corte na garganta foi grave, ela não pode ficar engolindo saliva. Por conta das lesões nas cordas vocais, ela pode ter a voz afetada”, disse uma das irmãs da vítima, que preferiu não ter o nome divulgado.

Leia também: Durante briga amigo da 15 facadas em homem em Alvarães

A família da professora acredita que o autor do crime seja o próprio marido da vítima, mas continuam sem imaginar qual seria a motivação. “Ele, a princípio, era uma ótima pessoa, gostava de ajudar. Infelizmente, a gente não sabe o que motivou ele a fazer isso. Ele está preso e nega tudo, mas o delegado falou para a gente que tudo indica que foi alguém de dentro da casa. Não havia sinais de arrombamento, não levaram o dinheiro dela, que estava na carteira, e nem o cachorro pitbull latiu. Então, tudo leva a alguém de dentro da própria casa”, disse a mulher.

Na casa da vítima, onde o crime ocorreu, não havia sinais de arrombamento | Foto: Reprodução

A informação replicada por alguns veículos de comunicação relatando que o casal estava em processo de separação, e que o companheiro não aceitava o fim do relacionamento, foi negada pela família. “Até então, eles estavam com o relacionamento tranquilo. Dizem que ele tem outra mulher, mas a gente não sabe confirmar. Realmente, não sabemos o motivo dessa crueldade. Morei com eles e sempre se deram muito bem. A gente não imagina o que tenha acontecido ali dentro [da casa]”, relatou a parente da vítima.

O crime

A professora teve a garganta cortada e ainda sofreu diversas agressões dentro da própria residência. O crime aconteceu na rua Princesa Isabel, no bairro de Nova Esperança, em Humaitá, na tarde de sábado (1º). O principal suspeito das agressões e tentativa de homicídio é o próprio marido da vítima, que está preso na 8ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município.

De acordo com informações do 4º Batalhão de Polícia Militar (4º BPM) de Humaitá, policiais foram acionados para o endereço da vítima, por volta das 14h, para atender, a princípio, uma ocorrência de assalto, mas ao chegaram ao local se depararam com a vítima sendo socorrida pelos próprios familiares, que entraram na residência antes.

Assim que sofreu as agressões, a vítima ainda teve tempo de fazer uma selfie (foto com a câmera frontal do celular) mostrando o pescoço cortado, com muito sangue pelo corpo e no chão da casa. O Em Tempo teve acesso a uma das mensagens em que a professora mandou para um grupo de WhatsApp de amigos pedindo socorro, porque havia sido assaltada e que alguém chamasse a polícia.

A professora mandou mensagens em um grupo de colegas no WhatsApp | Foto: Reprodução

Logo após a vítima ser retirada às pressas e levada para a unidade de saúde, os policiais militares iniciaram uma revista na casa, fazendo o recolhimento de todo o material que pudesse levar a identificação do autor do crime, inclusive os celulares da vítima e do marido.

Ainda conforme informações divulgadas por policiais do 4º BPM, assim que tiveram acesso as conversas no celular da professora, os PMs confirmaram a informação de que a vítima havia pedido socorro para outra amiga, por mensagem, ao afirmar que o marido tinha cortado seu pescoço. A guarnição se deslocou imediatamente ao hospital, onde interceptou o plano de fuga do suspeito. Ele foi impedido e recebeu voz de prisão por suspeita dos crimes de tentativa de homicídio e lesão corporal grave.

Todos os materiais foram entregues na Delegacia Interativa de Humaitá, onde serão periciados. O principal suspeito do crime também está na unidade policial à disposição da Justiça.

Edição: Isac Sharlon

Leia mais:

Moradora de rua e morta com 10 facadas nas costas no porto de Manaus

Bombeiros resgatam corpo de jovem desaparecido em mata de Humaita

Homem esfaqueado em roubo atrás de igreja agoniza até a morte