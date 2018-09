'Bruno Fiel' mandou decapitar informante da FDN, diz polícia

Manaus - Uma mulher foi brutalmente assassinada, na noite desse domingo (2), após sair de uma igreja evangélica, no bairro da União, Zona Centro-Sul de Manaus. Ela foi abordada por sete homens, e depois arrastada para uma área de mata. No local, a vítima foi decapitada e enterrada pelos criminosos. Dois deles acabaram preso pela Polícia Militar.

De acordo com as informações do tenente Jonatas Soares, da Força Tática, o corpo da mulher foi localizado após uma denúncia anônima feita ao 190. A denúncia relatava que sete homens haviam levado a força uma mulher até a área de mata, localizada atrás da Universidade Paulista (Unip).

Em deslocamento ao endereço indicado, a guarnição avistou um grupo de homens em atitude suspeita deixando o local. Ao perceberem os policiais, os suspeitos revidaram com tiros e fugiram.

Durante as buscas, Rodrigo Carlos Souza, de 19 anos, foi preso quando tentava se esconder embaixo de uma ponte. Com ele, foi encontrado uma enxada. Já Elinaldo Silva dos Santos, de 20 anos, foi capturado em uma rua do bairro.

Homens do Corpo de Bombeiros ajudaram na remoção | Foto: Josemar Antunes

Questionados, os suspeitos confessaram a participação no crime. Um deles indicou o endereço de outro envolvido, identificado pela polícia como Marcos Andrade da Costa, vulgo "Gordo", de 21 anos. O suspeito conseguiu fugir para uma área de invasão conhecida como "Buritizal".

Conforme informações repassadas pelo tenente Jonatas Soares, a mulher, ainda não identificada, era conhecida como "olheira" da facção criminosa Família do Norte (FDN).

Por conta disso, ela teria sido ameaçada por "Bruno Fiel", que integra a facção rival Comando Vermelho (CV). Ele foi preso com mais seis homens, na tarde do último sábado (1°), por policiais militares da Rondas Ostensiva Cândido Mariano (Rocam). O traficante comandava o tráfico de drogas no bairro da União

"Bruno Fiel abordou a vítima, tomou o celular e disse para ela não sair do bairro já que tinha dito que não era informante. No entanto, ela saiu do bairro. Ao retornar neste domingo, ela passou a ser monitorada e no momento oportuno foi surpreendida por sete homens e levada para área de mata onde foi decapitada e morta", explicou.

Dois homens suspeitos de participarem do assassinato foram presos | Foto: Josemar Antunes

A mulher foi enterrada em pé e sem cabeça. O cadáver foi retirado com auxílio do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM). Além da Força Tática, a ação policial contou com apoio de policiais militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O corpo da mulher sem identificação e a cabeça foram levados ao Instituto Médico Legal (IML). Os dois homens foram levados para o 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para prestar esclarecimentos sobre o crime.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o assassinato. Até a manhã desta segunda-feira (3), por volta das 8h05, a mulher permanecia sem identificação.

Leia mais:

Com cabeça a prêmio, ‘Bruno Fiel’ é preso pela Rocam em Manaus

Dos seis foragidos com 'cabeças a prêmio', dois já foram recapturados