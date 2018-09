Com mãos amarradas, homem é encontrado morto em Manaus

Manaus - Um homem de 22 anos foi encontrado morto com sinais de agressão física, na manhã desta segunda-feira (3), em uma área de mata na rua Girassol, conjunto Tiradentes, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul da capital amazonense. A vítima estava com as mãos amarradas para trás com cordas.

De acordo com o sargento Marlon Alves, da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), funcionários da empresa Bemol acharam o corpo quando passavam pelo local e acionaram a polícia.

Conforme informações preliminares repassadas pela Polícia Civil, Gustavo foi sequestrado, na noite de sábado (1°), no momento que estava bebendo com amigos, em um bar no conjunto Asteca, no bairro Coroado, na Zona Leste.

Na ocasião, a vítima foi abordada por criminosos que o arrastaram para um campo de futebol. No local, havia rastros de sangue.

O homem tinha sinais de agressão física | Foto: Josemar Antunes

Uma investigadora da Polícia Civil, que preferiu não se identificar, disse que a vítima estava recebendo ameaças da ex-companheira. A vítima estaria em um novo romance amoroso com outra mulher. Por conta disso, a ex-companheira prometeu se vingar e entregar Gustavo para traficantes.

Por volta das 11h, o corpo da vítima foi achado em uma área de floresta do conjunto habitacional, que também serve como lixeira viciada. A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) informou que Gustavo foi morto por agressão física, causadas por pauladas.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML). A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai investigar o caso.

Leia mais:

'Bruno Fiel' mandou decapitar informante da FDN, diz polícia

Professora quase degolada em Humaitá está na UTI; marido foi preso