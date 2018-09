Vítima assassinada a mando do traficante 'Bruno Fiel' é identificada

Para a polícia, a jovem era "olheira" da facção criminosa Família do Norte (FDN) | Foto: Josemar Antunes

Manaus - A vítima do sexo feminino, que foi assassinada, na noite deste domingo (2), a mando do traficante Bruno Souza Carvalho, conhecido como "Bruno Fitel", da facção criminosa Comando Vermelho (CV), foi identificada nesta segunda-feira (3) por familiares na sede do Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte de Manaus. Trata-se de uma estudante de 17 anos.



Ao Em Tempo, a mãe da vítima, uma senhora que preferiu não ser identificada por medo de represália, informou que a família desconhece a motivação do crime. Porém, para a polícia, o crime tem ligação com o tráfico de drogas. Conforme o tenente Jonatas Soares, da Força Tática, a jovem era "olheira" da facção criminosa Família do Norte (FDN), rival do CV.

O corpo da estudante foi enterrado em pé, e sem a cabeça , em uma área de mata situada atrás de uma universidade particular, na Zona Centro-Sul. Os policiais souberam do caso após receberem uma denúncia anônima no disque 190. Na ocasião, o informante relatava que, após sair da igreja, uma mulher havia sido levada a força por sete homens até um matagal.

Próximo à cena do crime, policiais localizaram Rodrigo Carlos Souza, de 19 anos, tentando se esconder embaixo de uma ponte. Com ele, a polícia apreendeu uma enxada usada para enterrar a vítima. Posteriormente, Elinaldo Silva dos Santos, de 20 anos, foi capturado em via pública. Ambos, segundo a polícia, confirmaram envolvimento no crime.

Após a prisão, a dupla revelou o nome de um terceiro envolvido no crime, Marcos Andrade da Costa, de 21 anos, o "Gordo". Durante as buscas, ele conseguiu fugir por uma área de invasão, conhecida como "Buritizal".

O corpo da vítima e a cena do crime foram analisados por peritos do Departamento de Polícia Técnico-Cientifíca (DPTC) e, posteriormente, foi removido para o IML.

Prisão de Bruno

Bruno foi preso na tarde do último sábado (1º), no conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, Zona Centro-Sul, por volta das 13h30, junto com outros seis integrantes do CV, por policiais da Rocam. Para a polícia, o traficante comandava o tráfico de drogas no bairro da União, também naquela zona.

*Colaborou: Josemar Antunes

