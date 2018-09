No AM, pai mata filho e tumulto em presídio deixa três feridos

Ao todo, dez presos se envolveram em uma briga, que resultou em três feridos, na Unidade Prisional de Maués | Foto: Divulgação

Manaus - Um pai foi preso na manhã desta segunda-feira (3), suspeito de matar o próprio filho, no município de Lábrea, na região Sul do Amazonas (distante 701 quilômetros de Manaus). Jeferson dos Santos Braga, de 21 anos, foi morto a tiros pelo genitor, José Raimundo de Lima Braga, de 42 anos, que acabou sendo preso em flagrante.

Segundo a Polícia Militar, pai, filho e um tio de Jeferson ingeriam bebida alcoólica na casa do tio, quando um tiro foi disparado por José, atingindo a cabeça de Jeferson. O jovem chegou a ser socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado para o Hospital Regional de Lábrea, mas acabou morrendo na unidade.

José Raimundo Braga, de 42, é suspeito de ter matado o próprio filho, Jeferson Braga, de 21 anos | Foto: Divulgação

Leia também: Homem e criança sofrem ferimentos em capotamento na rodovia AM-352



Na cena do crime, a polícia apreendeu uma espingarda, que teria sido usada no crime. José Raimundo foi preso e levado para a Delegacia Especializada de Lábrea. De acordo com o delegado Everty Santos, as investigações sobre o homicídio ainda estão em andamento, e tanto testemunhas, como o próprio autor do crime, devem ser ouvidos ao longo do dia.

Confusão em presídio

Também no interior do Amazonas, mas na região Central do Estado, detentos de uma unidade prisional alteraram os ânimos na manhã desta segunda. O caso aconteceu na Unidade Prisional de Maués (UPM), distante 356 quilômetros da capital.

A confusão aconteceu durante um jogo de futebol entre os detentos dentro da unidade. Ao todo, dez presos se envolveram em uma briga, que resultou em três feridos. As vítimas foram encaminhadas para o Hospital Geral Municipal Raimunda Francisca Dinelli da Silva. Dois detentos estão em isolamento, e devem ser interrogados pela diretoria do presídio por serem apontados como pivôs do ocorrido. Outros cinco presos foram recolhidos aos pavilhões.

Em nota, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou que tem adotado medidas, providências e procedimentos de forma mais intensiva, "para evitar que aconteçam alterações e ocorridos de desestabilização nas unidades prisionais".

Edição: Isac Sharlon



Leia mais

Motorista alcoolizado causou capotamento de Kombi, diz testemunha

Agentes de endemias do AM cobram piso nacional e anunciam greve