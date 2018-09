3 brasileiros e 2 estrangeiros são presos com 230 kg de cocaína no AM

A droga estava em uma lancha | Foto: Divulgação

Codajás - 230 quilos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Federal (PF) no Amazonas, por meio da equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes, na calha do rio Solimões, durante fiscalização fluvial nas proximidades do município de Codajás, nesse domingo (2). Cinco pessoas foram presas em flagrante.

O carregamento de drogas era transportado em embarcação do tipo lancha rápida, por cinco indivíduos - que navegavam em direção a Manaus. Entre os transportadores estão três brasileiros, um colombiano e um peruano.

Durante a abordagem policial, que ocorreu no período noturno, os criminosos tentaram empreender fuga com a embarcação, porém foram detidos pelas equipes táticas fluviais da PF.

Além da droga, também foram apreendidas quase 300 munições de calibre 5,56 e R$ 33 mil no interior da embarcação.

Os criminosos, bem como os materiais apreendidos, foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal em Manaus, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.

