Adolescente de 16 anos apreendida por matar avô será internada

O caso é conduzido pela Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais | Foto: Ione Moreno

Manaus - Uma adolescente de 16 anos, que responde a crime análogo de homicídio contra o avô, será internada provisoriamente por não ter cumprido medidas impostas. Esse e outros dois casos tiveram cumprimento de busca e apreensão, nesta segunda-feira (3), pela Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

O crime análogo a homicídio da adolescente de 16 anos aconteceu em um conjunto habitacional localizado na zona sul da capital, no dia 17 de dezembro de 2016. A delegada titular da Deaai, Elizabeth de Paula, informou que, na ocasião, ela cumpria medida em semiliberdade. Por não ter retornado à unidade para cumprir as medidas impostas, o juiz decretou a internação provisória dela.

A adolescente foi apreendida na rua Santa Marta, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. A adolescente de 16 anos será encaminhada à Unidade de Internação Provisória (UIP), situada na avenida Desembargador João Machado, primeira etapa do bairro Alvorada, zona centro-oeste da capital.

O mandado de busca e apreensão em nome da jovem de 16 anos foi expedido no dia 20 de agosto deste ano, pelo juiz Luís Cláudio Cabral Chaves, da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas.

Os demais mandados estavam em nome de outro adolescente de 17 anos e de um jovem de 20 anos.



Caso 2

De acordo com a delegada, o adolescente de 17 anos foi apreendido no dia 7 de agosto de 2017, por porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A mãe do jovem, em audiência com o juiz de execução, relatou que o filho não estava cumprindo as medidas socioeducativas e nem frequentava as aulas. Por conta disso, o juiz optou por decretar a internação provisória dele.

O documento de busca e apreensão em nome do garoto foi expedido no dia 27 de julho deste ano, também pelo juiz Luís Cláudio Cabral Chaves, da Vara de Execução de Medidas Socioeducativas.

O adolescente foi apreendido na rua Javali, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Após os procedimentos na delegacia, ele também será conduzido à UIP.

Caso 3



Ainda segundo a delegada, o rapaz de 20 anos foi apreendido pela autoria de tentativa de homicídio que aconteceu no dia 15 de setembro de 2015 e teve como vítima um jovem de 23 anos.

“Ele confessou a autoria do delito, cometido quando ele tinha 15 anos. O infrator argumentou que praticou o crime porque a vítima tinha prometido fornecer substância entorpecente a ele, porém não cumpriu o prometido. Em razão disso, ele desferiu golpes de faca no corpo da vítima”, disse a titular da Deaai.

O documento de busca e apreensão em nome do jovem de 20 anos foi expedido no dia 22 de agosto deste ano, pelo juiz Eliezer Fernandes Junior, do Juizado da Infância e Juventude. Ele foi apreendido pela equipe da especializada na rua Santa Rita, bairro Cidade de Deus. O infrator será encaminhado ao Centro Socioeducativo de Semiliberdade Masculino, na zona centro-oeste da capital.

*Com informações da assessoria

