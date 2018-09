Em menos de 36 horas, Manaus registra série de execuções

Manaus - Em menos de 36 horas, quatro corpos foram encontrados com características de execução, em bairros distintos da capital amazonense. Os crimes não estão relacionados e a polícia investiga as motivações e as autorias.

O primeiro caso aconteceu na noite de sábado (1), quando um homem foi encontrado morto, com as mãos e os pés amarrados, dentro de uma rede, em um igarapé na rua Ypiranga, na comunidade São Lucas, bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

De acordo com a perícia, a vítima tinha múltiplas lesões causadas por facadas. Testemunhas informaram à polícia que um carro havia parado no local e ocupantes jogaram o corpo no córrego. O homem aparentava ter entre 35 a 40 anos. A suspeita que a vítima foi torturada e morta em outro local da cidade.

Amordaçado

O segundo corpo, também de um homem, não identificado, foi encontrado amordaçado e com as mãos e pés amarrados com cabos de antena parabólica . O caso aconteceu na manhã deste domingo (2), em frente a uma casa localizada na rua Carlos Souza com a rua Criciúma, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte.

Decapitada

Horas depois, o corpo de uma adolescente de 17 anos foi encontrado enterrado em uma área de mata . A jovem foi brutalmente assassinada, após sair de uma igreja evangélica, no bairro da União, Zona Centro-Sul da cidade.

Bombeiros auxiliam na remoção do corpo da adolescente, que estava enterrada em pé | Foto: Josemar Antunes

A adolescente foi abordada por sete homens e depois arrastada para um matagal. No local, a vítima foi decapitada e enterrada pelos criminosos. Dois deles acabaram presos pela Polícia Militar.

A suspeita da polícia é que a vítima foi assassinada a mando do traficante Bruno Souza Carvalho, o "Bruno Fiel" , preso na tarde do último sábado (1º), no conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, Zona Centro-Sul.

Sequestro

Já na manhã desta segunda-feira (3), um homem de 22 anos foi encontrado morto com sinais de agressão física , em uma área de mata na rua Girassol, conjunto Tiradentes, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul da capital amazonense. A vítima estava com as mãos amarradas para trás com cordas.

Vítima sequestrada após confraternização de amigos | Foto: Josemar Antunes

A Polícia Militar informou que o corpo foi encontrado por funcionários da empresa Bemol, que passavam pelo local. Conforme informações preliminares repassadas pela Polícia Civil, a vítima foi sequestrada na noite de sábado, no momento que estava bebendo com amigos, em um bar no conjunto Asteca, no bairro Coroado, na Zona Leste.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga todos os casos.

