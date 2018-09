Pistoleiro do CV é preso pela Rocam com submetralhadora, em Manaus

Manaus - Anderson Marques de Andrade foi preso, na noite desta segunda-feira (3), com duas pistolas e uma submetralhadora de uso exclusivo da Polícia Militar, no beco São Paulo, bairro São Jorge, Zona Oeste de Manaus. A prisão foi feita por policiais militares da Ronda Ostensiva Cândido Mariano (Rocam).



Anderson é apontado como braço direito de líderes da facção criminosa Comando Vermelho . Segundo a polícia, ele seria pistoleiro de um homem ligado ao traficante Alexsandro Oliveira dos Santos, conhecido como "Sandrinho" .

De acordo com o tenente Lasmar, da Rocam, a polícia recebeu uma denúncia anônima, afirmando que no beco São Paulo havia um homem com várias armas de grosso calibre dentro de uma casa.

"Recebemos uma denúncia pela linha direta do WhatsApp da Rocam e imediatamente fomos verificar no local apontado pelo denunciante", disse.

Ao chegar no beco, os policiais encontraram e prenderam Anderson em uma outra casa, enquanto ele tentava fugir. Com ele, os Pms aprenderam uma pistola 380.

Após ser interrogado, a polícia diz que Anderson os levou até uma quitinete onde estavam escondidas uma submetralhadora calibre ponto 40, de uso da PM, e um revólver calibre 38.

Anderson foi preso e apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP). A origem das armas será investigada pela Polícia Civil.

