Corpo de homem é abandonado na porta de hospital, em Manaus

Manaus - Um homem, até o momento não identificado, foi abandonado com um tiro de escopeta no rosto na porta do Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo , na Avenida Autaz Mirim, Zona Leste de Manaus. Ele foi deixado no local por volta das 21h de segunda-feira (3).

Segundo informações de uma funcionária do hospital, que não quis ser identificada, o homem já estava morto quando foi deixado em frente à unidade. "Foi muito rápido, o homem já estava morto quando o deixaram aqui", disse.

Segundo informações, o carro que deixou a vítima no hospital era uma caminhonete modelo Pampa. A vítima estava usando uma camisa cinza e uma bermuda jeans azul. Ele possuía uma tatuagem de um gato no braço direito.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e deverá permanecer no órgão até que seja identificado.

Para ajudar na identificação, o IML informou que o homem aparenta ter entre 30 e 35 anos. Ele tem cabelos pretos e lisos. Ainda conforme o órgão, a vítima tem aproximadamente 1,8 metros de altura.

O crime deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

