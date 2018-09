Corpo de homem é encontrado em quarto de motel na Djalma Batista

Manaus - O corpo de um homem, até o momento não identificado, foi encontrado, na madrugada desta terça-feira (4) dentro do quarto de um motel na Avenida Djalma Batista, bairro Flores, Zona Centro Sul de Manaus.

A causa da morte, segundo informações preliminares, seria causada por enforcamento. O homem teria dado entrada no motel, sozinho, na tarde da última segunda-feira (3) e, desde então, não teria saído do quarto locado.

A reportagem tentou entrar em contato com a gerência do motel porém, no horário em que foi feito o contato, a pessoa responsável pelo setor ainda não havia chegado ao local.

O corpo foi removido pelo carro do Instituto Médico Legal (IML), e levado para a sede do órgão, na Zona Norte da capital.

