Moradora de rua é espancada até a morte embaixo de viaduto, em Manaus

Manaus - Uma moradora de rua, identificada apenas como Dalila, foi encontrada morta com sinais de agressão física embaixo do viaduto em frente ao Olímpico Clube, na avenida Kako Kaminha, bairro São Geraldo, Zona Sul de Manaus. Um pedaço de madeira ensanguentado foi encontrado no local e pode ter sido utilizado no crime.

Motoristas que passavam pela rua avistaram o corpo da mulher e acionaram a Polícia Militar pelo 190. Um morador de rua, que dorme na mesma área onde o corpo foi encontrado, disse que viu a mulher na companhia de dois homens.

Segundo informações de uma moradora da área, que não quis se identificar, a vítima costumava transitar na área do Bariri, onde usava drogas e dormia. Um outro morador de rua disse que a mulher era conhecida por roubar drogas de outros usuários.

Um pedaço de madeira foi encontrado ao lado do corpo | Foto: Isabela Bastos

"Ela era conhecida como 'Talarica', se metia em confusão e roubava drogas dos outros. Dessa vez parece que aconteceu alguma coisa mais seria", disse.

O corpo será removido pelo Instituto Médico Legal (IML) onde poderá ser identificado por conhecidos ou familiares. A mulher aparentava ter entre 25 anos, é morena, usava uma calça verde e blusa preta. Não foi possível identificar tatuagens ou cicatrizes.

A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) deve investigar o caso.

