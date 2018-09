Após pegar alta de hospital, catador de latinhas morre na Cidade Nova

Manaus - Um catador de latinhas de 41 anos foi encontrado morto na calçada da rua Penetração II, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. O corpo foi removido na madrugada desta terça-feira (4).

Momentos antes de ser encontrado morto, o homem havia recebido atendimento no Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

Segundo informações da polícia, a vítima teria levado pauladas no corpo e na região da cabeça. Ele foi levado ao hospital, recebeu atendimento e teve a cabeça enfaixada. Após ser liberado, o homem seguiu no sentido da Zona Norte de Manaus.

No laudo do Instituto Médico Legal (IML), a causa da morte foi apontada como afogamento, o que leva a crer que a vítima ainda estava viva no momento que caiu na rua e, teria se afogado na água parada.

