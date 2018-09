Professora quase degolada por marido segue em estado grave na UTI

Manaus - A professora de 30 anos, que foi esfaqueada no pescoço em Humaitá (distante a 590 km de Manaus), segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em estado grave. A vítima foi atacada pelo esposo durante uma briga no último sábado (1º).

A irmã da vítima, Suzana Lopes, disse que os médicos recomendaram à família que a professora continue internada na UTI até os próximos quatro dias. Ela está respirando com ajuda de aparelhos, e está se alimentando por uma sonda.

"Os médicos disseram que ela está reagindo bem, mas não sabemos como será daqui pra frente", falou. Ela lembrou que a estimativa de que a irmã tenha complicações permanentes na fala ainda é forte, devido o corte ter atingido as pregas vocais.

Desde que ela foi internada no HPS João Paulo II, em Porto Velho (RO), a vítima não conseguia engolir nem saliva. Lopes disse que foi ao estado vizinho pela facilidade de locomoção e por receber o apoio de amigos que moram no local.

"Estamos na casa de amigos próximos, mas não sei quanto tempo vamos ficar. Comigo, veio mais um irmão", contou. Um filho de 13 anos da professora ficou no município.

A mulher conseguiu tirar uma selfie depois que foi cortada | Foto: Divulgação

Feminicídio

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) disse que o marido da vítima, Davi Ferreira, foi preso em flagrante na residência do casal. Momentos antes, a professora conseguiu tirar uma selfie mostrando o pescoço ensaguentado. No local, não houve sinais de arrombamento, segundo a polícia.

O delegado Francisco Rocha, titular do 8º DIP, disse que Davi ficou em silêncio durante o depoimento. Nas primeiras horas após o crime, ele negava a autoria da tentativa de homicídio.

Durante a investigação preliminar, o delegado constatou que o crime se enquadra como passional. Apesar disso, a família disse ao Em Tempo que a relação do casal corria bem. Atualmente, Davi está no presídio de Humaitá aguardando a audiência de custódia em que será acusado por feminicídio.

