Caseiro não foi eletrocutado, e sim espancado até a morte, diz família

Manaus – O pedreiro e caseiro Mário Soares da Silva, de 66 anos, foi encontrado morto, na madrugada desta terça-feira (4) no Ramal do Delta, no quilômetro 78 da rodovia federal BR 174, que liga Manaus a Boa Vista. Inicialmente, a causa apontada para a morte seria choque elétrico, porém, familiares da vítima afirmam que o homem foi espancado até a morte.



Segundo informações do enteado da vítima, o motorista Daniel Ferreira da Silva, de 36 anos, o padrasto estava cuidando do terreno de um homem, já conhecido pelo idoso. “Ele trabalhou lá pouco tempo atrás e agora havia sido chamado novamente. Estava cuidando do terreno, pois o proprietário estava doente”, revelou.

Mário deveria retornar para Manaus na manhã desta terça e, como não deu notícias à família, pessoas próximas a vítima estranharam o silêncio. “Tentei ligar para ele e não consegui resposta. Quando liguei para a esposa do proprietário, ela estava muito nervosa, gaguejou muito ao falar comigo”, lembra o enteado do caseiro.



Ainda de acordo com o parente da vítima, no dia seguinte, a esposa do proprietário do terreno ligou para avisar sobre o falecimento do caseiro. “Ela estava desesperada quando disse que ele morreu eletrocutado ao tentar consertar um cabo da rede elétrica. Achamos tudo muito estranho”, pontua o rapaz.

Ao chegar no local em que o corpo do padrasto foi encontrado, Daniel afirma que não havia fio elétrico no chão que indicasse a causa da morte como choque, como foi informado pelos donos do sítio. “Ele estava muito distante da rede elétrica e não tinha escada que desse acesso aos fios, não havia marca de queimadura nas mãos ou em qualquer outra parte do corpo”, disse.

Segundo o enteado, o corpo apresentava várias marcas de lesões, causadas por espancamento. Próximo à vítima, poças de sangue indicavam ferimentos causados por outros objetos. A blusa do caseiro também foi retirada e estava manchada com sangue.

“O rosto dele está muito machucado e ele tem uma brecha na cabeça. Quando questionei o dono do sítio, ele não soube explicar o fato e disse que não sabia o que tinha acontecido”, contou o enteado.

Assaltos

Segundo o enteado da vítima, moradores da área do ramal comentam que o local é constantemente assaltado. “Essa casa já foi assaltada mais de uma vez. Os moradores vivem falando que os bandidos entram e fazem o que querem com as pessoas”, falou o enteado.

O caso foi registrado pela família na delegacia do município de Presidente Figueiredo (distante 107 quilômetros) e deve ser investigado pela Polícia Civil.

