Assaltante que trocou tiros com PMs é preso após se esconder em vila

Manaus - Adriano Resende Farias, de 23 anos, foi preso dentro da casa da mãe, na rua 11, bairro Alvorada 3, Zona Oeste de Manaus. Ele é um dos integrantes do trio que trocou tiros com a polícia nesta manhã e derrubou o carro em um barranco.

Homem estava escondido em casa da mãe, no bairro Alvorada | Foto: Isabela Bastos

Por meio de uma denúncia anônima, a polícia conseguiu chegar até o envolvido no arrastão. Ele estava escondido em um dos quartos alugados pela mãe. Após uma minuciosa revista no local, os policiais conseguiram achar o suspeito no último quarto de uma vila de quitinetes.

Leia também: Assaltantes tombam com carro em barranco durante perseguição em Manaus

Segundo informações do tenente da Ronda Ostensiva Cândido Mariano, Laio Pontes, o trio começou a fazer arrastões no Conjunto Belvedere, bairro Planalto, Zona Centro-Oeste de Manaus. Próximo ao bairro Alvorada, a Polícia Militar iniciou a perseguição aos bandidos.

Dentro do carro a polícia apreendeu cinco telefones e uma arma | Foto: Isabela Bastos

Segundo policiais da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o trio teria perdido o controle do carro ao tentar fazer uma curva perigosa e caiu com o carro em um barranco. No veículo foram encontrados cinco aparelhos celulares roubados e um revólver, de calibre não informado.

O suspeito e os objetos apreendidos foram apresentados no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP). Na delegacia, o suspeito deu o endereço de um outro possível integrante do trio, que também reside no bairro Alvorada. O terceiro envolvido continua sem paradeiro.

Adriano foi apresentado no 19° DIP | Foto: Isabela Bastos

Informações

Policiais estão patrulhando a área do bairro Alvorada e de localidades próximas. Qualquer informação sobre o paradeiro dos fugitivos pode ser repassada à polícia pelos números 99280-7574 (Rocam) ou pelos telefones da 17ª Companhia Interativa Companhia Comunitária (Cicom) pelo número 98842-1708 ou 10ª Cicom pelo telefone 98842-1589.

Confira reportagem da TV Em Tempo

Confira reportagwm | Autor: TV Em Tempo

Leia mais:

Professora quase degolada por marido segue em estado grave na UTI

Moradora de rua é espancada até a morte embaixo de viaduto, em Manaus