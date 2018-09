Briga entre facções deixa mortos e feridos no bairro da União

Caso ocorreu na tarde desta terça-feira (4), na rua São Braz | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Um tiroteio entre membros de facções rivais acabou com duas pessoas mortas e duas feridas na tarde desta terça-feira (4). O caso aconteceu dentro de um quarto de quitinete, situada na rua São Braz, bairro da União, Zona Centro-Sul de Manaus. Atendado ocorreu quatro dias após três pessoas serem assassinadas a tiros e outras três ficarem feridas em um campo de futebol no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações de moradores da comunidade, ocupantes de um carro modelo Fiat Idea, de cor branca e placas não reconhecidas, invadiram o imóvel e dispararam várias tiros contra as vítimas.

“Desceram cinco homens encapuzados e subiram para o quarto onde as vítimas estavam. Dispararam diversos tiros e depois fugiram. Foi desesperador”, contou uma dona de casa de 32 anos.

Conforme informações preliminares, as duas vítimas fatais foram identificadas como Vanessa Cristina Castelo Tabosa, de 30 anos, morta com sete tiros e Guilherme Cecom de Souza, 17, atingido com oito disparos. Já as vítimas feridas são: um homem, C. D. de S. A., 27, e uma mulher, J. C. F. S., 18.

Polícia e perícia analisam e investigam a cena do crime | Foto: Daniel Landazuri

O sobrevivente foi socorrido por populares e levado em um veículo particular para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, bairro Adrianópolis, também na Zona Centro-Sul de Manaus. Ja a mulher foi atendida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e também levada para a unidade de saúde.

Ainda de acordo com moradores da área, as vítimas eram envolvidas com o tráfico de drogas na região.



Policiais militares da 23ª e 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para o local do crime. De acordo com o sargento Retroz, da 12ª Cicom, existe a possibilidade de uma das vítimas ter trocado tiros com os criminosos.

Segundo o sargento Anderson Pereira, que faz a segurança no pronto-socorro, o baleado apresentava um quadro crítico e estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do hospital. Ele também informou que a sobrevivente passa por cirurgia.



O Departamento de Polícia Técnico-Cientifica (DPTC) fez a perícia no local do crime. O Instituto Médico Legal (IML) removeu os corpos das duas vítimas fatais.

Um dos sobreviventes, uma mulher foi atendida pelo Samu | Foto: Daniel Landazuri

Campo de Estrela

No dia 31 de agosto deste ano, criminosos fortemente armados mataram três pessoas e deixaram outras três feridas no Campo do Estrela , situado no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus. Na ocasião, os bandidos tentaram invadir o Serviço de Pronto Atendimento (SPA) Joventina Dias, naquela comunidade, com o objetivo de executar os sobreviventes.

Curiosidade ou não, o crime ocorreu no dia do aniversário de 25 anos da facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC) - rival da Família do Norte (FDN) instalada no bairro Compensa.

