Um ano após matar e queimar corpo de namorada, suspeito é preso no AM

Manaus - Equipes de investigações conseguiram prender nesta terça-feira (4), um homem identificado como Fernando Bezerra de Souza Bentes, de 20 anos. Ele é suspeito de participar do homicídio de uma adolescente identificada como Mirelle dos Santos Carvalho, que na época tinha 16 anos. O crime teria ocorrido no dia 31 de julho do ano passado.

O suspeito foi preso no município de Lábrea (distante 701 quilômetros de Manaus), por policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios se Sequestros (DEHS), do 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e da Delegacia de Lábrea, em cumprimento a mandado de prisão preventiva.

Entenda o caso



No dia do crime, Fernando e Mirelle, que namoravam há três meses, segundo a polícia, estavam com um outro homem, em um arraial no Conjunto Canaranas, no bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus. Na ocasião, o trio foi para uma área de mata, e no local, segundo o suspeito, teriam consumido bebidas alcoólicas e drogas.

Conforme depoimento, na época, de Fernando para a polícia, o casal teria iniciado uma briga por conta de ciúmes, ele desconfiava que Marielle o traia com outra pessoa. Ainda conforme o autor, ela confirmou e então partiu para cima da vítima e com um golpe de "mata-leão", deixou a vítima desacordada.

Ainda no depoimento, o suspeito confirmou que após deixar a Marielle desmaiada, foi até um posto de gasolina nas proximidades, comprou o líquido inflamável e voltou para o local onde a vítima estava, despejou a gasolina nela e ateou fogo na adolescente, que foi a óbito no local do crime.

