Homem é procurado por participar de briga que terminou em mortes no AM

O homem é procurado por tentativa de homicídio | Foto: Divulgação / Polícia Civil





Manaus - A polícia pede ajuda para localizar o foragido da Justiça identificado como Luiz Guilherme Santos Ferreira. Ele é suspeito de cometer homicídio contra um homem de 29 anos, no dia 12 de agosto deste ano, na Comunidade União da Vitória, bairro Tarumã, Zona Oeste da capital.

De acordo com o delegado Guilherme Torres, titular do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no dia do fato, uma equipe da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi acionada para atender uma ocorrência.

Na ocasião, os policiais militares foram informados sobre uma briga que estava acontecendo em via pública. Ao chegarem ao lugar indicado, eles verificaram três pessoas feridas por golpes de faca.

“Quatro homens estavam brigando e dois deles, identificados como Adriano Farias Batista e Antônio Rodrigues Barroso, foram a óbito no lugar. As vítimas tinham 21 e 51 anos, respectivamente. Um terceiro elemento, de 29 anos, estava gravemente ferido e foi encaminhado ao hospital. Luiz foi o único que saiu ileso do confronto”, explicou Torres.

O titular do 20º DIP afirmou que durante as investigações, testemunhas relataram que Luiz foi o autor dos golpes desferidos no homem de 29 anos, que permanece internado em estado grave, em um hospital da capital. Ao longo das diligências, Guilherme Torres representou à Justiça o pedido de prisão temporária em nome de Luiz por tentativa de homicídio.

“A ordem judicial foi expedida no dia 31 de agosto deste ano, pelo juiz Rafael Almeida Cró Brito, da 2ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Manaus. Vale ressaltar que o infrator também está sendo investigado pelo duplo homicídio. No entanto, precisamos efetuar a prisão dele para interroga-lo e, assim, esclarecer o que, de fato, ocorreu naquele dia”, argumentou Torres.

O delegado ressaltou que delações em torno do caso podem ser feitas ao número: (92) 99518-2854, o disque-denúncia do 20° DIP.

“Disponibilizamos, ainda, o 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), para o recebimento de denúncias. Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu a autoridade policial.

*Com informações da assessoria.

