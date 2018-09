Corpo de mulher é encontrado com marca de tiro na cabeça, no Tarumã

Manaus - Uma mulher, aparentando ter entre 20 a 25 anos, foi encontrada morta com um tiro na testa, por volta de meia-noite desta quarta-feira (5), na rua Cecília Meireles, bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com uma equipe da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima estava sem documentos e jogada na calçada da via com um ferimento de arma de fogo na cabeça.

A mulher aparenta ter entre 20 a 25 anos | Foto: Divulgação

Ainda de acordo com os investigadores da especializada, a ocorrência foi atendida por volta de 1h20, por policiais militares da 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). A mulher não apresentava violência sexual aparentemente.

A vítima possui duas tatuagens com os nomes "Henrique" e "Natasha", no lado esquerdo do tórax. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte de capital.

A motivação do crime e autoria serão investigados pela equipe da DEHS.

