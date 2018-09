Com mãos e pés amarrados, homem é encontrado morto no Colônia Japonesa

Manaus - Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto com cinco tiros, na madrugada desta quarta-feira (5), no conjunto Colônia Japonesa, bairro Parque Dez, Zona Centro-Sul de Manaus. O local é o mesmo onde em maio deste ano, a estudante Bruna Freitas Rodrigues, de 23 anos , foi morta com vários tiros.

De acordo com informações da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), populares que passavam pela rua Heisei acharam o corpo do homem com as mãos e pés amarrados para trás, próximo uma ponte. A ocorrência foi atendida inicialmente por policiais militares da 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O homem morreu no local | Foto: Divulgação

No local, foram recolhidos algumas cápsulas de pistola calibre 380 milímetros. A vítima foi executada com cinco tiros. Os disparos atingiram a cabeça e o tórax do homem. Não há informações da motivação e autoria do crime.

O corpo foi removido no início da manhã ao Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte. A DEHS vai investigar o assassinato. O crime tem características de execução.

