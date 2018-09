Polícia acaba com ‘festa rave’ regada a bebida e drogas em Manaus

Manaus - A Polícia Militar acabou com uma festa "Rave", na noite dessa terça-feira (4), que estava sendo realizada em uma casa na rua 4, comunidade Mundo Novo, bairro Flores, na Zona Centro-Sul de Manaus. Dois homens foram detidos.

Com a dupla, policiais militares da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) apreenderam várias poções de maconha e cocaína , além de um revólver calibre 38, com cinco munições, e dois simulacros de arma de fogo. Com um dos suspeitos foi apreendida a quantia de R$ 171,30.

Um vídeo divulgado pela polícia mostra vários jovens, que aparentemente são menores de idades. Nas imagens também é possível ver bebidas em cima de uma mesa.

Diante dos fatos, os suspeitos e produtos ilícitos foram apresentados no 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis.

Ao término dos procedimentos na unidade policial, a dupla foi liberada. Um deles pagou uma fiança no valor de R$ 1.010 mil.

Eles irão responder em liberdade pelos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, e de entorpecentes.

