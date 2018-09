Homem morre no Platão Araújo após ser agredido por cinco homens no AM

Manaus - Após ter a casa invadida por cinco homens e ser agredido fisicamente, um homem de 26 anos morreu, na tarde desta terça-feira (4), no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com o relatório da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a vítima estava internada no hospital desde o dia 31 de agosto.

Conforme o registro da especializada, cinco homens invadiram a casa de Fausto, situada na rua 5 de Julho, bairro Nova Vitória, Zona Leste da capital, e o agrediram.

Os suspeitos fugiram em seguida e não foram identificados. A vítima foi socorrida e levada até a unidade hospitalar, onde morreu.

A reportagem tentou falar com os familiares no endereço da vítima, mas ninguém foi localizado para comentar sobre o caso. A motivação do crime será investigada pela DEHS.

