Moradores encontram corpo de homem boiando no igarapé do Mestre Chico

Manaus - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado boiando nas águas do igarapé do Mestre Chico, afluente do rio Negro, na manhã desta quarta-feira (5), aproximadamente dois quilômetros da Feira da Manaus Moderna, bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

De acordo com informações do tenente Ítalo Bruno, da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), moradores da área encontraram o cadáver e acionaram a Polícia Militar. A suspeita é de que o homem foi morto a tiros.

O homem tinha várias perfurações de arma de fogo pelo corpo | Foto: Josemar Antunes

O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate do cadáver. O corpo foi levado para a base do Pelotão Fluvial da corporação, no Centro. Uma equipe do Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do cadáver.

O caso foi registrado no 24° Distrito Integrado de Polícia (DIP), mas o crime será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais:

Homem é preso ao agredir funcionária pública dentro de motel em Manaus

Polícia acaba com ‘festa rave’ regada a bebida e drogas em Manaus