Canil da PM faz buscas por corpo enterrado em mata do bairro da União

Manaus – Após uma denúncia anônima de que há mais um corpo enterrado na área de mata, localizada na invasão Buritizal, bairro da União, Zona Centro-Sul da capital, policiais militares da 23ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizaram buscas no local na manhã desta quarta-feira (5).

No mesmo terreno foi encontrada a estudante Brenda Geovane Vasconcelos dos Santos, de 16 anos, decapitada e enterrada por sete homens. De acordo com informações do tenente Thales Renan, da 23ª Cicom, buscas foram realizadas na área com auxílio da Companhia Independente de Policiamento com Cães (Cipcães) da Polícia Militar, mas nenhum corpo foi encontrado.

“A denúncia anônima informou que tinha no local o corpo de uma mulher, mas até o momento, durante as buscas, não foi encontrado vestígios que pudessem indicar onde há uma cova. Os procedimentos de buscas contar com apoio do canil da PM”, explicou o tenente Thales Renan.

Novo tiroteio

Ao Em Tempo, Renan explicou que a ocorrência de um novo tiroteio no bairro da União, nesta manhã, conforme informações divulgadas por meio de mensagens de aplicativo, não procede.

A reportagem também tentou conversar com Adriane Rebouças, irmã da jovem Amanda Viana Rebouças, de 15 anos, que está desaparecida desde o dia 23 de agosto deste ano. A adolescente foi vista pela última vez na rua Buriti, também no bairro da União.

Adriane confirmou que a adolescente ainda continua desaparecida. O pai da jovem, Amiraldo Conceição Rebouças, de 47 anos, disse que a família ainda não tem pistas do paradeiro da jovem.

"O caso está com a polícia e há várias especulações, porém sem nada oficial. A cada dia que passa, a família fica apreensiva com as ligações. Eu, por exemplo estou tomando medicamentos para superar essa dor e a dúvida sobre onde está minha filha", disse.

