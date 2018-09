Em fuga, dupla troca tiros com a PM e menor é baleado nas nádegas

Os suspeitos são rendidos e presos após longa perseguição com a polícia | Foto: Divulgação

Manaus - Dois homens foram presos após perseguição policial no fim da manhã desta quarta-feira (5) . Durante a ação, que ocorreu nas ruas do conjunto Vieiralves, na zona Centro-Sul, os suspeitos trocaram tiros com os policiais militares e um deles foi baleado em uma das nádegas.

Os suspeitos tentavam fugir da polícia em uma motocicleta. Um adolescente de 15 anos foi apreendido portando uma arma de fogo e Paulo Henrique Dias Freire, de 22 anos, foi preso com uma quantia de R$ 1.150.

De acordo com informações do tenente Michel da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), a guarnição estava em patrulhamento na região da avenida Pará, no cruzamento com a avenida Constantino Nery, quando avistaram dois elementos numa moto, parados no semáforo.

A motocicleta usada pelos suspeitos foi apreendida | Foto: Divulgação

“Assim que a dupla avistou a viatura, empreendeu fuga. Quando fomos atrás, os suspeitos pegaram avenida São Jorge, fizeram vários caminhos por dentro do bairro e os seguimos. Durante a fuga, o menor na garupa atirou contra a guarnição e revidamos. Nesse momento, o menor foi atingido nas nádegas”, narrou o tenente.



Mesmo com o comparsa baleado, o condutor da moto continuou, em alta velocidade, em direção à avenida Pará. Ao chegar na avenida Maceió, esquina com a avenida João Valério, eles colidiram com um veículo Ônix e caíram da motocicleta.

Com o menor foi encontrado um revólver calibre 38, com duas munições intactas e uma deflagrada. A dupla também estava em posse do dinheiro e da motocicleta, modelo XRE 300, de cor preta, que está regularizada, mas foi apreendida.

O dinheiro e o revólver 38 foram apreendidos | Foto: Divulgação

“Provavelmente este dinheiro tem como procedência o tráfico de drogas, tendo em vista que o maior de idade já tem duas passagens (na polícia) por roubo. O menor de idade tem outras duas passagens, uma por roubo e outra por tráfico de drogas”, comentou o tenente Michel.

A dupla foi apresentada no 22º Distrito Integrado de Polícia (DIP), juntamente com a moto, o revólver e o dinheiro, para a realização dos procedimentos legais.

A dupla foi apresentada no 22º DIP, onde foi constatado que os dois já tinham passagem pela polícia | Foto: divulgação

