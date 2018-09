Mascarados de palhaços, criminosos matam homem e ferem outros dois

Entre os baleados está um venezuelano | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Quatro criminosos armados, usando máscaras de palhaço, mataram com dois tiros Cristiano Rabelo dos Santos, de 32 anos, conhecido como "Pit", no bairro São Geraldo, Zona Centro-Sul de Manaus, na noite dessa quarta-feira (5). Outros dois homens ficaram feridos, sendo P. C. S. S., de 27 anos, e o venezuelano L. A. R. A., de 20 anos. Eles foram socorridos e levados para um hospital.

Segundo informações de testemunhas, o crime ocorreu por volta das 21h. As vítimas assistiam a transmissão de um jogo de futebol pela TV, em uma casa no beco Santa Terezinha, quando foram surpreendidas pelos criminosos armados com pistolas.

Durante a ação, Cristiano refugiou-se em um dos quartos da casa de um vizinho, porém foi perseguido e morto com dois tiros, que atingiram cabeça e ombro. Além de Cristiano, a vítima de 20 anos foi baleada no peito, cabeça (na região dos olhos) e joelho. Já o homem de 27 anos foi atingido no abdômen, tórax e braço esquerdo.

As vítimas foram socorridas pelos próprios moradores da região e levadas para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul da capital. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

Além das vítimas, um adolescente de 17 anos foi perseguido pelo grupo ao flagrar o crime quando chegava ao local. Para não morrer, ele pulou no igarapé da Cachoeira Grande, que divide os bairros São Geraldo e São Jorge, Zona Oeste, até os atiradores deixarem o local.

"Eles correram atrás de mim porque presenciei o crime. Eu tive que mergulhar para não morrer também", disse a testemunha. A irmã da vítima fatal, Rosimery Rebello dos Santos, de 39 anos, disse que estava em casa quando ouviu os tiros.

"No momento dos tiros, eu quis sair para ver o que estava acontecendo, mas o meu marido me segurou. Já imaginava o pior. Quando cheguei na casa vizinha, fui informada que o meu irmão havia sido morto por homens encapuzados", disse a mulher.

Após efetuar os disparos, os criminosos fugiram em direção ao bairro São Jorge. O local foi cercado por policiais militares da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e Rocam.

Minutos depois, disparos de arma de fogo foram efetuados no bairro São Jorge. Na busca pelos infratores, L. C. N., de 21 anos, foi preso em flagrante por envolvimento no homicídio de Cristiano.

Conforme informações repassadas pelo 1° tenente da Rocam Laio de Carvalho, a prisão do suspeito ocorreu na rua Itaporanga.

Durante os trabalhos da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), moradores informaram que as vítimas baleadas eram envolvidas com o tráfico de drogas na região.

Após o término dos procedimentos policiais na cena do crime, o corpo de Cristiano foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte. O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

