Homem morre após ser baleado por trio em porta de casa no Dom Pedro

Vítima ainda foi socorrida com vida, mas morreu no hospital | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Francisco Carlos Dias dos Santos, de 46 anos, morreu, na noite dessa quarta-feira (5), após ser baleado com três tiros na cabeça, em frente à casa onde morava, no beco Virasoro (antigo Santa Terezinha), na comunidade Santa Terezinha, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste de Manaus. A vítima ainda foi socorrida e levada com vida para o hospital, mas não resistiu.

Segundo informações repassadas por servidores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), três homens chegaram ao local no momento em que Francisco abria o portão da residência.

À polícia, testemunhas relataram que o autor do crime, identificado apenas como Vanderson, estava acompanhado de outro homem, conhecido como Joel, que bateu na porta da vítima.



Em depoimento, um irmão da vítima informou que Francisco foi socorrido por populares e conduzido ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste, e que, posteriormente, foi transferido para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste, onde morreu por volta de meia-noite e meia.

O corpo de Francisco foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, na Zona Norte. A motivação do crime ainda é desconhecida e a DEHS investiga o assassinato.

Edição: Isac Sharlon

