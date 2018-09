Membro de facção criminosa apanha na Zona Leste de Manaus

Rapaz foi levado para o HPS Platão Araújo | Foto: Divulgação

Manaus - O jovem D. S. S., 19 anos, que, segundo a polícia, é suspeito de integrar a facção criminosa Família do Norte (FDN), está no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, com vários hematomas pelo corpo. Ele foi levado para a unidade hospitalar na madrugada desta quinta-feira (6).

Conforme a polícia, o rapaz foi agredido fisicamente durante a madrugada de hoje, na avenida Autaz Mirim, bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus. Policiais acreditam que ele tenha ficado ferido em um confronto envolvendo rivais de uma outra facção criminosa.

Após a agressão, o jovem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado até o hospital. Até a publicação desta matéria, ele continuava sob observação médica e sem previsão de liberação.

Assassinado com três tiros

Francisco Carlos Dias dos Santos, de 46 anos, morreu , na noite dessa quarta (5), após ser baleado com três tiros na cabeça, em frente à casa onde morava, no beco Virasoro (antigo Santa Terezinha), na comunidade Santa Terezinha, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste.

A vítima ainda foi socorrida e levada com vida para o hospital, mas não resistiu. Segundo informações repassadas por servidores da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), três homens chegaram ao local no momento em que Francisco abria o portão da residência.



