Presidiário baleado nas pernas escapa da morte no Cidade de Deus

Manaus – Manaus – O presidiário R. A. C. F., de 32 anos, foi baleado, na noite dessa quarta-feira (5), enquanto conversava em frente à casa, onde morava, situada na rua Jerusalém, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus. O homem é monitorado por tornozeleira eletrônica.

De acordo com informações de policiais da 27ª Companhia Interativa (Cicom), que possui uma base de operações para o registro de ocorrências no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, a irmã da vítima relatou que dois homens a pé, ainda desconhecidos, abordaram Ricardo e efetuaram os disparos de arma de fogo.

“Suspeitamos que os assassinos são iniciantes, pois só acertaram nas pernas do presidiário”, informou um sargento da PM.

Após o crime, o baleado foi socorrido e levado por populares até uma unidade hospitalar na Zona Leste. A vítima deu entrada por volta das 19h36, com tiros nas pernas direita e esquerda, dos quais ainda atingiram um dos testículos da vítima.

O Em Tempo tentou falar com familiares na unidade hospitalar e no endereço informado no relatório de atendimento médico, porém ninguém foi encontrado para falar sobre a tentativa de homicídio.

Até a publicação desta matéria, o caso não havia sido registrado em nenhuma delegacia da Polícia Civil do Amazonas.

Integrante de facção é espancado

O jovem D. S. S., 19 anos, que, segundo a polícia, é suspeito de integrar a facção criminosa Família do Norte (FDN) , está no HPS Platão Araújo com vários hematomas pelo corpo. Ele foi levado para a unidade hospitalar na madrugada desta quinta.

Conforme a polícia, o rapaz foi agredido fisicamente durante a madrugada de hoje, na avenida Autaz Mirim, bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus. Policiais acreditam que ele tenha ficado ferido em um confronto envolvendo rivais de uma outra facção criminosa.



