Mulher executada no Crespo era ex de traficante, dizem moradores

Crime ocorreu na manhã desta quinta-feira (6) | Foto: Josemar Antunes

Manaus – Uma mulher, de nome C. B. F. P., de 28 anos, foi morta com quatro tiros, na manhã desta quinta-feira (6), no momento em que abria o portão da garagem da residência onde morava, localizada na rua 5 de Agosto, bairro Crespo, Zona Sul de Manaus. A vítima morreu no local.

Segundo informações do sargento M. Pereira, da 7ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), moradores relataram que a vítima falava ao celular e, ao abrir o portão da garagem para sair com o veículo, modelo Toyota/Corolla, de cor vermelha e placa JXS-04**, acompanhada de um amigo, dois homens se aproximaram e efetuaram os disparos à queima-roupa.

Em seguida, a dupla - não identificada - fugiu em um carro, modelo Celta, de cor prata e placas não reconhecidas. Conforme a versão, os suspeitos haviam estacionado o veículo na rua Nova Lusitânia.

Quatro tiros atingiram a vítima | Foto: Josemar Antunes

Ainda de acordo com moradores, a vítima era ex-mulher de um traficante, que está preso, mas atualmente tinha dois relacionamentos amorosos com outros dois homens. Um dos homens é idoso e mora no Estado de São Paulo. A vítima chegou recentemente de viagem, da terra da garoa (SP), e morava no local alugado.

A perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) confirmou que a vítima foi morta com quatro tiros, sendo dois na cabeça, um no rosto e outro no abdômen. Os criminosos usaram dois tipos de arma, sendo uma pistola ponto 40.

O delegado Mauro Duarte, plantonista do 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP), disse que ainda não há uma linha de investigação para a execução da mulher.

"Conversei com os pais da vítima e, segundo eles, a mulher não tinha envolvimento com drogas e nem relacionamento extraconjugal. O que sabemos até agora é de que os criminosos já monitoravam a vítima desde o dia anterior ao crime. Hoje, eles esperaram o momento oportuno para concluir o assassinato", explicou o delegado Mauro Duarte.

Os familiares acompanharam os trabalhos de polícia bastante abalados. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), no bairro Cidade Nova, Zona Norte. A motivação e autoria do crime serão investigadas pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Procurada pela reportagem, a família da vítima não quis falar sobre o caso.

O corpo da vítima foi removido para o IML | Foto: Divulgação

Presidiário baleado nas pernas

O presidiário R. A. C. F., de 32 anos, foi baleado, na noite dessa quarta (5), enquanto conversava em frente à casa, onde morava, situada na rua Jerusalém, no bairro Cidade de Deus, Zona Norte. O homem é monitorado por tornozeleira eletrônica .

De acordo com informações de policiais da 27ª Companhia Interativa (Cicom), que possui uma base de operações para o registro de ocorrências no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, a irmã da vítima relatou que dois homens a pé, ainda desconhecidos, abordaram Ricardo e efetuaram os disparos de arma de fogo.

“Suspeitamos que os assassinos são iniciantes, pois só acertaram nas pernas do presidiário”, informou um sargento da PM.

Edição: Isac Sharlon

